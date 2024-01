Steffi Graf: Ehemann Andre Agassi teilt romantisches Bild

Das ehemalige Tennis–Ass Steffi Graf (54) gilt als äusserst bedacht auf Privatsphäre. So führt die «Gräfin» etwa keinen Instagram–Account, und verspürt grundsätzlich wenig Bedürfnis nach Öffentlichkeit. «Ich fühle mich in meiner Privatheit einfach wohler – und konzentriere mich auf das, was mir wichtig ist», erklärte Graf 2022 in einem Interview mit der deutschen «Vogue».