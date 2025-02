Steffi Graf: Ihr Sohn Jaden pitcht für deutsche Nationalmannschaft

Die deutsche Mannschaft rund um Agassi bestreitet am 2. März in Tucson ihr nächstes Länderspiel gegen China – ein Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Einen Tag später trifft das Team auf Brasilien, gefolgt von einem Spiel gegen Kolumbien am 5. März. Der Erstplatzierte qualifiziert sich direkt, während der Zweite und Dritte am 7. März um das zweite Ticket kämpfen. Für Deutschland ist es der vierte Versuch, sich erstmals für die World Baseball Classic zu qualifizieren. DVB–Präsident Jürgen Elsishans zeigte sich zuversichtlich. «Ich denke, wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Akteuren und jungen deutschen Talenten ausgewählt», sagte er laut der Erklärung.