Steffi Graf und Andre Agassi: Spontanes Match bei Pickleball-Event

Eigentlich hat sich Tennisikone Steffi Graf (53) am vergangenen Sonntag (2. April) in Hollywood eingefunden, um ihren Ehemann Andre Agassi (52) von der Tribüne aus beim Pickleball Slam anzufeuern. Bei dem mit einer Million US-Dollar dotierten Showturnier trat er gemeinsam mit Andy Roddick (40) gegen seinen ewigen Rivalen John McEnroe (64) sowie Michael Chang (51) im Doppel an. Besagter Scherzkeks und Kult-Choleriker McEnroe hatte jedoch eine zündende Idee, als er Graf am Rande des Spielfelds erspähte - und so kam es kurzzeitig zum Ehepartner-Duell zwischen Graf und Agassi.