Steffi Graf und Andre Agassi werben jetzt beide für Lidl

Im Interview zur Kampagne beschreibt Agassi seinen Alltag erstaunlich unspektakulär. Der Fokus habe sich seit dem Karriereende «weg vom Platz und hin zu meiner Familie und unserem Zuhause» verlagert. Ein typischer Morgen bestehe aus «Kaffee trinken, Frühstück machen, unsere Haustiere füttern, mit den Hunden Gassi gehen und kurz besprechen, was der Tag so bringt». Vor allem die Küche ist für die Tennis–Legende zum neuen Zentrum geworden. Dort geht es laut Agassi längst nicht nur ums Kochen, sondern darum, sich um die Menschen zu kümmern, für die er kocht.