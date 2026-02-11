Steffi Graf wird Werbegesicht für Discounter-Sportmarke

Was sich die Tennis–Legende für die Zukunft wünscht? «Mir liegt es am Herzen, zu zeigen, dass Sport und ein aktiver Alltag wirklich für jeden leicht zugänglich und erreichbar sind. Ich wünsche mir, dass sich dabei jeder einfach willkommen und zugehörig fühlt.» Auch ein neues Paar Wanderschuhe könne dabei helfen, schmunzelt Graf: «Irgendwie sind es ja dann auch die neuen Wanderschuhe, die für zusätzliche Motivation sorgen, weil man sich darin auf dem Weg zum nächsten Gipfel einfach wohl und sicher fühlt.»