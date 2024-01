Steht ein neues Album von Elton John in den Startlöchern?

Die britische Musik–Legende Elton John (76) verabschiedete sich im Sommer letzten Jahres vom ausgedehnten Touren. Nach dem letzten Konzert seiner «Farewell Yellow Brick Road»–Tournee in Stockholm am 8. Juli 2023 will der Sänger nach eigener Aussage mehr Zeit mit Ehemann David Furnish (61) und den beiden gemeinsamen Söhnen Zachary (13) und Elijah (10) verbringen. Das bedeutet aber mitnichten das Ende von Elton Johns grosser Musikkarriere. Denn möglicherweise hat der 76–Jährige schon ein neues Album aufgenommen.