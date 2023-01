Steht Francis Ford Coppolas Herzensprojekt «Megalopolis» vor dem Aus?

Und schon bei der Romanverfilmung «Dracula» entliess der Filmemacher vor rund 30 Jahren kurzerhand sein gesamtes Effekte-Team, weil dieses angeblich nicht an seine Vision glaubte: «Niemand von ihnen nahm mich ernst, also habe ich die Spezialeffekte-Abteilung entlassen und meinen Sohn Roman eingestellt», so Coppola vor einigen Jahren im Interview mit «Entertainment Weekly». Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist das Chaos bei «Megalopolis» also absolut nichts Ungewöhnliches für das verschrobene Regie-Genie.