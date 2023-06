Steht jeder und jedem: Grün ist die neue Trendfarbe 2023

Grün von Kopf bis Fuss

Ein monochromes Outfit ganz in Grün-Tönen ist die mutigste Wahl, wenn es um das Styling der neuen Trendfarbe geht. Für einen monochromen Look wählt man verschiedene Grün-Nuancen aus, die zusammen ein harmonisches und stimmiges Gesamtbild ergeben. Beispielsweise lässt sich eine Bluse in hellem Grün mit einer Hose in dunklem Grün sowie dazu passenden Accessoires in Grün kombinieren.