Steinmeier bei König Charles III.: Bankett mit «Schwarzwald-Martini»

Frank–Walter Steinmeier (69) ist gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender (63) einer Einladung von König Charles III. (77) zu einem offiziellen Staatsbesuch in Grossbritannien gefolgt. Am Abend des ersten Tages des dreitägigen Besuchs stand für die beiden einer der Höhepunkte der Reise auf dem Programm. Charles III. und Königin Camilla (78) haben zu Ehren von Bundespräsident Steinmeier und seiner Gattin ein Staatsbankett auf Schloss Windsor ausgerichtet.
Steinmeier fühlt sich auf Schloss Windsor «ein Stück zu Hause»
Beim ersten Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten seit 27 Jahren wurden Steinmeier und Büdenbender vor weihnachtlicher Kulisse empfangen. Ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt, wie Charles und Camilla die geschmückte St George's Hall vor dem Bankett inspizierten. Neben einer festlich gedeckten Tafel war es dann am Abend vor allem eine mit tausenden Lichtern geschmückte Nordmann–Tanne aus dem Windsor Great Park, die für ein andächtiges Ambiente sorgte.
Während des Banketts erwartete alle Anwesenden zudem ein besonderer Genuss. Zu Ehren der Gäste wurde ein Cocktail erschaffen, wie in einer Instagram–Story zu sehen ist. Der «Schwarzwald–Martini» sollte mit einer Kombination aus Schokoladen–Martini und Kirschbrandy an eine klassische Schwarzwälder Kirschtorte erinnern.
Während des Banketts, bei dem unter anderem auch Prinzessin Anne (75), Thronfolger Prinz William (43) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (43), anwesend waren, erklärte Steinmeier, dass er sich nicht nur in der prachtvollen St George's Hall «auf das herzlichste Willkommen» fühle, sondern auch «ein Stück zu Hause». Der Bundespräsident bedankte sich für den äusserst warmherzigen Empfang. Die Länder seien sich seit Jahrhunderten nahe – und das nicht nur in ihren Weihnachtstraditionen. Er sei überzeugt, dass die Menschen in Grossbritannien und Deutschland sich «viel ähnlicher als die meisten denken» seien. Daraus schöpfe auch die Partnerschaft der beiden Länder seiner Ansicht nach ihre Kraft.
Bundespräsident und König beschenken sich gegenseitig
Als ob schon Weihnachten wäre, gab es auch allerhand Geschenke. Bereits nach einem Mittagessen auf Schloss Windsor überreichte der Bundespräsident dem König einen handgefertigten Herrenschirm, Büdenbender brachte als Gastgeschenk an die Königin ein Faksimile des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach mit. Ein Präsentkorb an das Königspaar war zudem unter anderem gefüllt mit Glühwein und Christstollen aus dem Schloss Bellevue, einem Nussknacker sowie einer Teelichtpyramide aus dem Erzgebirge und Christbaumkugeln aus Meissener Porzellan. Charles III. überreichte derweil Steinmeier einen handgefertigten Wanderstock von der Isle of Mull, Büdenbender wurde von Camilla mit einer Erstausgabe von Virginia Woolfs «Flush» beschenkt.