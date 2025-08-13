Steinmeier gratuliert und dankt Wim Wenders zum 80. Geburtstag

Der Regisseur Wim Wenders wurde in den vergangenen Jahrzehnten mit Filmen wie «Paris, Texas», «Der Himmel über Berlin» oder «Buena Vista Social Club» zu einem der grössten deutschen Namen in der internationalen Filmwelt. Am 14. August feiert der Filmemacher seinen 80. Geburtstag. Kurz zuvor hat sich bereits Frank–Walter Steinmeier (69) zu Wort gemeldet. Der Bundespräsident gratuliert dem Regisseur nicht nur, sondern bedankt sich auch bei ihm.