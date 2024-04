Stella Stegmann: Um die neue «Bachelorette» kämpfen nicht nur Männer

«Die Bachelorette» für 2024 ist gefunden. Sie heisst Stella Stegmann (26) und ist die erste bisexuelle Single–Frau, die in der RTL–Show die grosse Liebe sucht. Das gab der Sender nun bekannt. Die neue Staffel, in der dann erstmals nicht nur Männer um das Herz der Single–Dame kämpfen, soll der Mitteilung zufolge im Spätsommer zu sehen sein. Begegnen werden sich die «Bachelorette» und die 20 Kandidaten und Kandidatinnen in Thailand.