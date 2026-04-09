Stellte Queen Elizabeth ihrem Enkel Prinz Harry ein Ultimatum?

Um zu klären, ob ein solches Modell überhaupt denkbar sei, versammelten sich laut Vickers Anfang 2020 die drei Privatsekretäre des Königshauses – Sir Edward Young, Sir Clive Alderton und Simon Case – in Sandringham und erarbeiteten einen Vorschlag. Harry reiste zu dem Treffen an und erhielt eine eindeutige Antwort: «Er fuhr nach Sandringham und wurde vor die Wahl gestellt: entweder ganz drin oder ganz draussen. Er kehrte nach Kanada zurück – widerwillig draussen», schreibt Vickers laut «Page Six» in seinem Buch. Eine Zwischenlösung war offenbar nicht möglich.