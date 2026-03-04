Stephan Zinners bayerisches Superjahr startet am Nockherberg

Neue «Polizeiruf 110»–Folge steht an

Für Zinner–Fans geht es nach dem Nockherberg gleich weiter: Einige Tage nach der Fastenpredigt ist er im nächsten «Polizeiruf 110» zu sehen. Der Münchner Fall mit dem Titel «Ablass» läuft am 15. März um 20:15 Uhr im Ersten. In dem Krimi ermitteln die Kommissare Cris Blohm (Johanna Wokalek) und Dennis Eden (Stephan Zinner), nachdem in einer Isarwehranlage die Leiche einer Frau entdeckt wird. Das frühere Geständnis des bereits verurteilten Täters Léon Kamara (Yoli Fuller) passt jedoch nicht zur Auffindesituation der Leiche.