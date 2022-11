Steile Karriere

An Qualität oder Erfahrung jedenfalls fehlt es Frappart nicht, wie ihr Lebenslauf zeigt. Die Französin ist seit Juli 2014 in der zweiten Liga und seit 2019 in der ersten Liga Frankreichs im Einsatz. Insgesamt hat sie schon 235 Spiele gepfiffen. Hauptberuflich ist sie im französischen Arbeitersportverband tätig.