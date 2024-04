Stephanie Stumph: «Privat und beruflich bin ich unfassbar glücklich»

Ob die beiden vielleicht sogar heiraten werden, steht offenbar noch in den Sternen. «Verträge sind mir nicht geheuer», sagt sie dazu und: «Heiraten ist nicht meine Priorität. Ein Kind ist Vertrag genug und das Schönste und Stärkste, was meinen Mann und mich lebenslang verbinden kann wird.» Zusammenhalt, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, in die gleiche Richtung zu gehen – das ist das, was für die Tochter von Schauspieler Wolfgang Stumph (78, «Stubbe») heute zählt.