Stephanie Stumph soll wieder Mutter geworden sein

«Der Alte»–StarStephanie Stumph (41) ist offenbar erneut Mutter geworden. Laut dpa–Informationen hat die Schauspielerin im Dresdner Universitätsklinikum einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Es ist das zweite gemeinsame Kind der 41–Jährigen und ihres Partners. «Wir sind überglücklich», zitiert die Nachrichtenagentur Stumph.
Noch vor wenigen Tagen teilte Stumph ein humorvolles Video auf Instagram, auf dem sie einen Kürbis «isst» und sich anschliessend genüsslich kauend über den Babybauch streicht. «Ready to pumpkin! Nochmal schnell in der Heimat bevor das Brüten ein Ende hat», schrieb sie dazu.
Im Mai gab Stephanie Stumph in einem Interview mit «Gala» bekannt, dass sie erneut schwanger ist. Im Juni 2022 wurde sie erstmals Mutter eines Sohnes. Vater beider Kinder ist ihr Partner, ein Münchner Oberarzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, den sie 2020 nach einem Set–Unfall kennenlernte.
Nur eine kurze Babypause geplant
In eine lange Babypause will sich die Tochter von Wolfgang Stumph (79) aber nicht verabschieden, verkündete sie im Mai. Sie wolle nach zwei Monaten Mutterschutz wieder anfangen zu drehen. Sie liebe ihren Job und sei «nicht die geborene Mama», die nur auf dem Spielplatz abhängen wolle. Ohne berufliche Aufgaben würde sie «unglücklich werden», bekennt Stumph, die schon in jungen Jahren neben ihrem Vater vor der Kamera stand.