Stéphanie von Luxemburg wird 41: Schnappschüsse mit ihren Söhnen

Ein Danke für die «vielen lieben Wünsche»

Auch der Palast übermittelt auf seinem offiziellen Instagram–Account: «Alles Gute zum Geburtstag!» Weiter heisst es dort am Dienstagvormittag: «Prinzessin Stéphanie bedankt sich für die vielen lieben Wünsche!» Dazu beschert der Palast den Untertanen ein besonderes Geschenk in Form von zehn Bildern. Darauf ist die 41–Jährige lachend bei diversen öffentlichen Auftritten zu sehen, aber auch in privaten Momenten. So zeigt etwa ein Foto Stéphanie und ihren Mann zusammen mit den beiden Söhnen beim fröhlichen Spaziergang im Wald. Auch beim Hühnerfüttern mit ihren Kindern ist die Prinzessin abgebildet – ganz lässig im Rollkragenpullover.