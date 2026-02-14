Stephen Amell übernimmt Hauptrolle in «Baywatch»-Reboot

Stephen Amell (44) schlüpft in die rote Badehose: Der kanadische Schauspieler ist offenbar für die Rolle des Hobie Buchannon gecastet worden, einer Hauptrolle in der Neuauflage von «Baywatch». Das berichtet das US–Branchenportal «The Hollywood Reporter».
Die geplante Serie wird dem Bericht zufolge aus zwölf Episoden bestehen. Zu sehen bekommt das TV–Publikum die Show in der Saison 2026–27 von Fox Entertainment und Fremantle, die die Rechte an der Originalserie besitzen.
Showrunner von Anfang an von Stephen Amell überzeugt
Stephen Amell ist bekannt für seine Rollen in «Arrow», «Heels» und «Suits LA». Die Macher der neuen «Baywatch»–Serie waren wohl von Anfang an von dem Schauspieler angetan. «Vom ersten Gespräch an brachte Stephen Amell genau das mit, was dieses neue Kapitel von ‹Baywatch› erfordert: Herz, Intensität und diese unbestreitbare Heldenenergie», sagte Matt Nix (54), ausführender Produzent und Showrunner, laut «The Hollywood Reporter» in einer Erklärung.
Der 44–Jährige sei «die Art von Hauptdarsteller, der sich in Gefahr stürzen, die emotionale Last tragen und trotzdem dafür sorgen kann, dass es Spass macht. Wir freuen uns sehr darauf, loszulegen».
Dreharbeiten beginnen demnächst
Die Dreharbeiten zu «Baywatch» sollen im Frühjahr in Kalifornien beginnen, heisst es weiter. Neben Showrunner Matt Nix gehört zu den ausführenden Produzenten auch McG (57). Der «3 Engel für Charlie»–Regisseur soll ausserdem die erste Folge der neuen Serie inszenieren.
Das Original «Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu» feierte 1989 Premiere und lief bis 2001. Die erfolgreiche TV–Show wurde schnell zur meistgesehenen Serie der Welt, die in etwa 200 Ländern ausgestrahlt wurde. Zu den Stars von «Baywatch» gehörten David Hasselhoff (73), Pamela Anderson (58), Carmen Electra (53) und Jason Momoa (46).