Stephen Amell übernimmt Hauptrolle in «Baywatch»-Reboot

Showrunner von Anfang an von Stephen Amell überzeugt

Stephen Amell ist bekannt für seine Rollen in «Arrow», «Heels» und «Suits LA». Die Macher der neuen «Baywatch»–Serie waren wohl von Anfang an von dem Schauspieler angetan. «Vom ersten Gespräch an brachte Stephen Amell genau das mit, was dieses neue Kapitel von ‹Baywatch› erfordert: Herz, Intensität und diese unbestreitbare Heldenenergie», sagte Matt Nix (54), ausführender Produzent und Showrunner, laut «The Hollywood Reporter» in einer Erklärung.