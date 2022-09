Stephen King: Der Grossmeister des Horrors wird 75

In der Tat gilt King als äusserst umtriebiger Autor mit einem ungemein hohen Output und ist daneben für die Länge seiner Werke bekannt. Seit seinem Debüt-Roman «Carrie» aus dem Jahr 1974 hat King mehr als 70 Bücher publiziert, von denen mehr als 30 in den USA zu Nummer-eins-Bestsellern wurden. Zu seinen bekanntesten frühen Werken zählen «Es» (1986), «Sie» (1987), «Dead Zone» (1979), «Shining» (1977) und «The Stand» (1978). Gerade in dieser Woche führt er die US-Bestsellerlisten mit seinem neuesten Roman «Fairy Tale» an und soll in seiner gesamten Karriere geschätzte 350 Millionen Exemplare seiner Bücher verkauft haben. Trotz alledem führt er ein verhältnismässig bescheidenes Familienleben in seinem Heimatstaat Maine, wo auch viele seiner Geschichten spielen.