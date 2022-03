Stephen Kings «Es»: HBO-Serie erzählt Vorgeschichte der Horror-Filme

Der Ursprung des grausamen Horror-Clowns Pennywise, 1986 von US-Autor Stephen King (74) in seinem Roman «Es» ersonnen, wird offenbar in einer HBO-Serie ergründet. Das berichtet die Branchenseite "Variety. Laut des Berichts sei die Umsetzung der Serie mit dem Arbeitstitel «Welcome to Derry» schon weit gediehen und bereits bei HBO Max in der Mache.