«Sterben für Anfänger»: RTL+ setzt Doku-Reihe mit Olivia Jones fort

Olivia Jones (55) und Steffen Hallaschka (53) gehen am 9. April bei RTL+ in die Zugabe. Der Streamingdienst setzt die preisgekrönte Doku–Reihe «Sterben für Anfänger» mit einer zweiten Staffel fort. Auch in den vier neuen Episoden dreht sich alles um das Thema Tod.