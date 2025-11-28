«Sterben in Karl-Marx-Stadt» von Kraftklub: In den Tod tanzen

Poesie mit Faber, Philosophie mit Deichkind

Neuen Wind bringen auch die unterschiedlichen Feature–Gäste auf die Platte: Hyperpop–Queen Domiziana, «Rage Girl» Nina Chuba, «Remmidemmi»–Experten Deichkind und der Schweizer Songwriter Faber. Letzterer wirkt auf «All die schönen Worte» soundtechnisch zwar seltsam deplatziert, bringt aber mit der Zeile «All die Worte, nie gesagt, jetzt bin ich fort und nehm' sie mit ins Grab» das Album auf den Punkt. Eine Klammer setzt «Unsterblich sein» mit Domiziana, das es gleich zweimal auf das Album geschafft hat: Der Song begrüsst die Hörer am Anfang in einer kraftvollen Version und verabschiedet sie am Ende als Ballade.