Sterbeurkunde von Rob und Michele Reiner veröffentlicht

Im Zusammenhang mit dem Tod seiner Eltern wurde der 32–jährige Sohn Nick festgenommen. Ihm werden zwei Fälle von Mord ersten Grades zur Last gelegt. Er befindet sich ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Bei einem kurzen Gerichtstermin am 17. Dezember gab er noch keine Stellungnahme ab. Mehreren Berichten zufolge wurde Nick vor den Taten wegen Schizophrenie behandelt.