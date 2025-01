Sterling K. Brown: Was ihn an der Thrillerserie «Paradise» fasziniert

Für Freunde atmosphärischer Unterhaltung und überraschender Twists ist die neue politische Thrillerserie «Paradise» ein absolutes Muss. Das am 26. Januar auf Disney+ mit einer vorgezogenen Pilotfolge gelaunchte Serienprojekt von «This Is Us»–Macher Dan Fogelman (48) spielt in einer kleinen, dem Anschein nach idyllischen US–Vorstadt, in der einige der wohlhabendsten und mächtigsten Personen der Vereinigten Staaten leben.