Stern auf dem Walk of Fame: Familie unterstützt Kerry Washington

Kerry Washington ist unter anderem bekannt aus der Serie «Scandal» und den Quentin–Tarantino–Kinofilm «Django Unchained». Die gebürtige New Yorkerin absolvierte ein Theaterstudium an der George–Washington–Universität und wirkte ab 2000 in zahlreichen Film– und Fernsehproduktionen mit. Anlässlich ihrer Ehrung auf dem Walk of Fame verriet sie den Rat, den sie heutzutage ihrem jüngeren Ich geben würde: