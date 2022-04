«stern TV am Sonntag»: Mit diesen Gästen feiert Dieter Könnes Premiere

Dieter Könnes (50) feiert am kommenden Sonntag (1. Mai) seine Premiere bei «stern TV am Sonntag» (22:30 Uhr bei RTL, auch bei RTL+). In seiner ersten Sendung begrüsst der Moderator Box-Ikone Regina Halmich (45), den Kabarettisten Serdar Somuncu (53) sowie Ex-Fussballprofi Mario Basler (53) im Promi-Panel. Im Mittelpunkt der Sendung wird der Fall Boris Becker (54) stehen.