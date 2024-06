Sterneköchin Sarah Henke bringt gerne ihre «Heimat auf den Teller»

Am 24. Juni standen die beiden Kia–Markenbotschafter im Rahmen eines Kochevents für den neuen Elektro–SUV Kia EV9 in der Küche von Henkes vor Kurzem eröffneten Gourmet–Restaurant Lemabri in Boppard–Buchholz. Vor Ort verrät die Küchenchefin, was bei keinem koreanischen Gericht fehlen darf und wie ihr Ehemann, Sternekoch Christian Eckhardt (41), in ihrem Restaurant noch zusätzlich für französischen Einfluss sorgt.