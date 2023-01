Seit Jahren wird gemunkelt, dass Hugh Jackman (54) beim Muskelaufbau für seine Rolle als Wolverine nachgeholfen haben soll. Schliesslich kommt der Schauspieler privat eher drahtig daher, für seine «X-Men»-Auftritte legte er stets in kurzer Zeit Muskeln zu. In einem Interview hat sich der Schauspieler nun zu den Steroid-Gerüchten geäussert. In «Deadpool 3» wird Jackman bald wieder in die Rolle des unverwundbaren Kämpfers schlüpfen.