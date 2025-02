Steuerbetrug? Neue Ermittlungen gegen Gérard Depardieu

Weitere juristische Probleme

Die Steuerermittlungen sind nicht der einzige juristische Fall, mit dem der französische Filmstar, der in mehr als 200 Filmen und Serien zu sehen war, derzeit konfrontiert ist. Für März ist bereits ein Prozess vor einem Pariser Gericht angesetzt, in dem sich Gérard Depardieu wegen angeblicher sexueller Übergriffe auf zwei Frauen im Jahr 2021 verantworten muss. Im Oktober war der Strafprozess verschoben worden, weil Depardieu krank geworden sei, hiess es. In einem weiteren Fall steht die Entscheidung, ob es zu einem Prozess kommt, noch aus, hier wird ihm angebliche Vergewaltigung vorgeworfen. Gérard Depardieu hat alle Anschuldigungen gegen ihn bestritten.