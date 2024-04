Steve Buscemi stösst zum Cast von «Wednesday» dazu

Steve Buscemi ist ein weithin gefeierter Schauspieler, mit vielen Auszeichnungen und einer umfangreichen Filmografie. In seiner mehr als 40 Jahre spannenden Karriere war er unter anderem in Filmen wie «Fargo» (1996) oder «The Big Lebowski» (1998) zu sehen. 2011 erhielt er einen Golden Globe für seine Rolle in der Fernsehserie «Boardwalk Empire» sowie 2011 und 2012 jeweils einen Screen Actors Guild Award.