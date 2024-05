Steve Buscemi wurde geschlagen: Jetzt meldet sich Sprecher zu Wort

Steve Buscemi (66) geht es nach dem tätlichen Angriff in New York am Sonntag den Umständen entsprechend gut. Dies teilte ein Sprecher des Schauspielers der «New York Post» mit. «Es geht ihm gut und er bedankt sich für alle guten Wünsche, obwohl er unglaublich traurig ist für alle, denen das passiert ist, während er durch die Strassen von New York lief», sagte er. Der Sprecher bestätigte, dass sein Klient in Midtown Manhattan angegriffen wurde, als «ein weiteres Opfer einer zufälligen Gewalttat in der Stadt».