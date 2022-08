Steve Carell: Ein renommierter Quatschkopf zeigt seine ernste Seite

Als jüngster von fünf Brüdern wuchs Steve John Carell in Acton, Massachusetts auf. Seine Mutter hatte polnische Vorfahren, sein Vater deutsche und italienische. Der Name Carell hiess früher eigentlich Caroselli - die Familie liess ihn jedoch in den 1950ern ändern. Carell wurde römisch-katholisch erzogen und durchlief ein unauffälliges Schulleben. In seiner Freizeit spielte er Eishockey und Lacrosse und Querpfeife. 1984 machte er seinen Studienabschluss in Geschichte.