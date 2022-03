Steve Jobs' Tochter Eve startet als Model durch

Neu ist die Modewelt für Eve Jobs nicht. Sie war schon auf dem Laufsteg in Frankreich zu sehen. Gerade nahm sie im Rahmen der Paris Fashion Week an der Show von Louis Vuitton teil. Im September 2021 lief sie während der Pariser Modewoche zudem bereits auf der Coperni-Modenschau. Das Model feierte diesen Auftritt auch auf Instagram, wo sie schrieb: «Ich kann nicht in Worte fassen, wie aussergewöhnlich diese Kollektion ist. Es war eine Ehre, Teil der Vision @coperni zu sein.»