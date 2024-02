Steven Gätjen: Diesem Team drückt er beim Super Bowl die Daumen

Sie waren bereits letztes Jahr beim Super–Bowl–Sieg der Kansas City Chiefs in Arizona live dabei, wie haben Sie den Super Bowl damals erlebt?

Steven Gätjen: Für mich war es extrem emotional, weil er in meiner Geburtsstadt stattgefunden hat und ich zum ersten Mal in 36 Jahren wieder in Phoenix gewesen bin. Es war einfach fantastisch. Die Stimmung, die Atmosphäre, das Wetter – es hat einfach alles hat gepasst. Ich freue mich, jetzt auf Einladung von L'Oréal Men Expert auch in Las Vegas live dabei sein zu dürfen.