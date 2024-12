Steven Gätjen outet sich als Fan von Ugly Christmas Sweatern

Ugly Christmas Sweater, ein blinkender Christbaum und jede Menge Weihnachtsfilme gehören für Steven Gätjen (52) an Weihnachten unbedingt dazu. «Ich liebe die Vorweihnachtszeit», schwärmt der Moderator im Rahmen der Weihnachtskampagne von Ring, in der Gätjens liebster Weihnachtsfilm «Kevin – Allein zu Haus» eine besondere Rolle spielt. Angelehnt an den Kulthit versuchen Creatoren, ihre Geschenke zu verdienen – dabei müssen sie Rätsel lösen und (smarte) Sicherheitsvorkehrungen überwinden.