Steven Gätjen: «Social Media war früher MTV und Viva»

Werden Sie nach all den Jahren von den Stars auf dem roten Teppich mittlerweile erkannt?

Gätjen: Das passiert tatsächlich immer häufiger. Einmal kam Dwayne «The Rock» Johnson nach dem Interview auf mich zu und sagte: «Steven, thank you so much for your great work over the decades.» [dt.: «Steven, vielen Dank für deine grossartige Arbeit der letzten Jahrzehnte.»] Da dachte ich nur: «Wow, cool, dass du dich erinnerst.» Brad Pitt meinte irgendwann: «Du gehörst ja schon zum Inventar. Immer wenn ich in Deutschland bin, treffen wir uns.» Solche Momente sind natürlich besonders schön. Aber am Ende sind es die Pressesprecher und Managements, die mich über die Jahre kennengelernt haben. Dadurch entsteht Vertrauen. Sie wissen, dass ich meinen Job ernst nehme und mit Leidenschaft dabei bin. Diese Wertschätzung bedeutet mir viel – und genau deshalb liebe ich, was ich tue.