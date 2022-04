Steven Seagal wird 70: Vom Hollywood-Haudrauf zum Putin-Bruder

«Hard to Kill», «Zum Töten freigegeben», «Today You Die», «Halbtot - Half Past Dead», «Driven to Kill - Zur Rache verdammt»: Die Liste an martialischen Filmtiteln im Lebenslauf von Steven Seagal (70) scheint unendlich lang. Mit wenigen Ausnahmen, etwa «Einsame Entscheidung» von 1996, gilt das Motto: Kennst du einen, kennst du sie alle. Seagal zementierte zunächst in A-, dann zunehmend in B-Movies einen Ruf als stoische Ein-Mann-Armee - so wuchtig und unnachgiebig wie eine Abrissbirne.