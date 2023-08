Steven Soderbergh gab Starthilfe für Christopher Nolans Weltkarriere

«Das war einfach eine glückliche Konstellation»

Soderbergh stellte in dem Interview jedoch klar, dass Nolan auch ohne seine Hilfe eine ebenso beeindruckende Karriere hingelegt hätte. «Wenn er ‹Insomnia› nicht gemacht hätte», so der Regisseur, «hätte er etwas anderes gemacht und hätte immer noch die Karriere, die er hat. Das war einfach eine glückliche Konstellation, in der ich anrufen und mich für ihn einsetzen konnte.»