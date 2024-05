Steven Spielberg: Altmeister dreht neuen Film für Mai 2026

Spielberg ist schliesslich bekannt für Hits wie «Der weisse Hai», «E. T. – Der Ausserirdische», die «Indiana Jones»–Reihe, «Hook» und «Catch Me If You Can». Für «Schindlers Liste» und «Der Soldat James Ryan» wurde er mit insgesamt drei Academy Awards ausgezeichnet. Für den autobiografischen «Die Fabelmans» gab es bei den 95. Oscars sieben Nominierungen, darunter auch für die beste Regie.