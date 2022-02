Steven Spielberg und Co.: Die geschichtsträchtigen Oscar-Nominierungen

Steven Spielberg (75) ist die erste Person in der Geschichte der Oscars, die die Nominierung als «Bester Regisseur» in sechs Jahrzehnten erhalten hat. 1978 ist er für «Unheimliche Begegnung der dritten Art» das erste Mal nominiert worden, in den Dekaden darauf folgten Nominierungen für «Jäger des verlorenen Schatzes» (1981) und «E.T.» (1982), «Schindlers Liste» (1993), «Der Soldat James Ryan» (1998), «München» (2005) und 2012 «Lincoln». Dieses Jahr ist er für «West Side Story» im Rennen. Zudem soll Spielberg laut «Deadline» die einzige Person sein, die überhaupt jemals elf Nominierungen in der Top-Kategorie der Oscars erhalten hat.