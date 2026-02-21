Steven Spielberg verlegt seinen Wohnsitz von Kalifornien nach New York

Neuer Film erscheint im Juni

2026 wird es mit «Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit» auch wieder einen neuen Film von Steven Spielberg geben. Im Zentrum steht die weltweite Reaktion auf die Entdeckung ausserirdischen Lebens. «Was wäre, wenn du herausfinden würdest, dass wir nicht allein sind? Angenommen, jemand könnte dir das beweisen: Hättest du Angst? Nächsten Sommer erfährt die gesamte Menschheit die Wahrheit», heisst es in der offiziellen Inhaltsangabe.