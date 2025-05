Stevie Wonder wird 75: Der blinde Soul-Visionär

Mit 18 begann Stevie Wonder zunehmend damit, stärkeren Einfluss auf die Arrangements seiner Kompositionen zu nehmen und seinen eigenen Stil zu entwickeln, der in den anbrechenden 1970er–Jahren dann in seine volle Blüte trat. Auf Alben wie «Talking Book» (1972), «Innervisions» (1973) oder «Songs in the Key of Life» (1976) brachte das erwachsen gewordene Wunderkind frischen Wind in die seinerzeit auf der Stelle tretende Soul– und Funk–Musik. Dies gelang ihm nicht zuletzt durch den avantgardistischen Einsatz neuartiger elektronischer Instrumente wie den Synthesizer.