Stiefsohn seiner ehemaligen Nanny ist tot: William ist «schockiert»

Prinz William (42) und Ehefrau Prinzessin Kate (42) haben ein gemeinsames Statement zum Tod von Edward Pettifer veröffentlicht. Der Brite, der aus dem Londoner Stadtteil Chelsea stammte, gehört zu den Todesopfern des Attentats in New Orleans, Louisiana. Mindestens 14 Menschen starben bei dem Anschlag in der Silvesternacht. «The Daily Telegraph» berichtete, dass Pettifers Stiefmutter Alexandra Pettifer, auch bekannt als Tiggy Legge–Bourke (59), zwischen 1993 und 1999 das Kindermädchen von Prinz William (42) und Prinz Harry (40) war.