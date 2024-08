Stieftochter von Slash: Todesursache ist bekannt

Wenige Tage später teilte Slash in einem weiteren Post ein Selfie seiner Stieftochter mit seinen 4,3 Millionen Followerinnen und Followern und schrieb: «Mein Herz ist für immer gebrochen. Ich werde nie aufhören, dich zu vermissen und mich daran zu erinnern, was für ein Leuchtfeuer des Glücks, des Lachens, der Kreativität und der Schönheit du immer warst und immer noch bist.» Sie sei «das hellste Licht im Leben von so vielen, die dich so sehr geliebt haben» gewesen. «Ich finde Trost in der Hoffnung, dass du jetzt in Frieden lebst. Ich werde dich auf ewig lieben.»