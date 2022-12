«Stiff-Person-Syndrom»: Céline Dion unheilbar krank

Mit Tränen in den Augen wendet die kanadische Sängerin Céline Dion (54) sich am Donnerstagmittag an ihre Followerinnen und Follower bei Instagram, um ihre neurologische Erkrankung öffentlich zu machen. Demnach ist bei ihr das «Stiff-Person-Syndrom» diagnostiziert worden, wie sie in einem Clip erzählt. «Leider beeinträchtigen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens, was manchmal zu Schwierigkeiten beim Gehen führt und es mir nicht erlaubt, meine Stimmbänder zu benutzen, um so zu singen, wie ich es gewohnt bin», erklärt Dion weiter.