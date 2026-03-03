Stilikone Carolyn Bessette-Kennedy: Die Säulen ihrer Capsule Wardrobe

Der perfekt geschnittene Mantel

Das Herzstück ihrer herbstlichen New Yorker Looks war oft ein langer, einreihiger Wollmantel, der wie eine zweite Haut sass. Besonders ihr camel–farbener Prada–Mantel mit Gürtel bleibt unvergessen, da er die Brücke zwischen femininer Silhouette und maskuliner Strenge schlug. Sie trug ihre Mäntel oft offen und kombinierte sie mit schlichten Rollkragenpullovern, was ihren Outfits eine dynamische, fast flüchtige Eleganz verlieh, während sie durch die Strassen von Tribeca eilte.