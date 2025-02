Stille und Abgeschiedenheit: Die einsamsten Orte der Welt

Endlose, unbewohnte Weiten

Eine andere Art der Einsamkeit erleben die Menschen in jenen endlosen Weiten, in denen sie theoretisch den ganzen Tag verbringen können, ohne einer anderen Person über den Weg zu laufen. Dazu gehört die Kap–York–Halbinsel im gewaltigen Australien. Der Tourismuswebseite des Bundesstaates Queensland zufolge besitzt die Region eine Fläche von fast 138.000 Quadratkilometern, was sie nahezu doppelt so gross wie das deutsche Bundesland Bayern mit seinen etwa 70.550 Quadratkilometern macht. Während im Freistaat Ende 2023 laut Statistischem Bundesamt (Destatis) etwas mehr als 13,4 Millionen Menschen lebten, sollen es auf der Halbinsel nur etwa 18.000 Personen sein.