Stilsicher: Anne Hathaway und Meryl Streep glänzen als ungleiches Duo

Einen anderen Weg ging Meryl Streep, gestylt von Micaela Erlanger. Sie trug ein Kleid aus der Herbst–2025–Kollektion von Saint Laurent. Das Stück in tiefem Blau überzeugte durch einen hohen Kragen, weit geschnittene Ärmel mit ausgestelltem Abschluss und schräg eingesetzte Hüfttaschen, die der Silhouette Struktur gaben. Ein schwarzer Gürtel setzte die Taille in Szene. Streep rundete den Miranda Priestly würdigen Look mit einer Brosche von Cindy Chao, schwarzen Strumpfhosen, spitzen Pumps und einer dunklen Sonnenbrille ab. Die beiden Schauspielerinnen zeigten sich bestens gelaunt vor den Fotografen und legten sogar ein Tänzchen hin, wie ein Instagram–Video von Hathaway zeigt.