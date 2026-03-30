Stilsicher kombiniert: Diese Outfits gehen im Frühling immer

Rock & trendige Jacke

Mit bald steigenden Temperaturen dürfen auch Röcke wieder aus dem Winterschlaf geholt werden. Damit das Outfit trotzdem alltagstauglich bleibt, sorgen Übergangsjacken für die richtige Balance. Trainingsjacke, Lederjacke oder Windbreaker lassen sich alle dazu tragen. An kühleren Tagen passen Stiefel hervorragend dazu, bei Sonne sind auch Slingback–Pumps eine gute Wahl. Ein einfacher Styling–Trick: Die Farbe der Schuhe mit einem Haarband oder einem anderen Accessoire aufgreifen. Das sorgt für ein stimmiges Gesamtbild und bringt ganz nebenbei etwas mehr Farbe ins Outfit.